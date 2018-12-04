Bakan Dönmez'den madenci ailesine sürpriz ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Madenciler Günü dolayısıyla Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde bir madenci ailesine sürpriz ziyarette bulundu.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiği Latin Amerika ziyareti sonrası geldiği Ankara'da, madenci Galip Bodur'un ailesiyle yaşadığı evine konuk oldu.

Çayırhan Termik Santrali'nde görevli Bodur'un nezdinde tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan Bakan Dönmez, "Dünya Madenciler Gününüzü kutlarım. Kazasız, belasız bir ömür sürersiniz inşallah." dedi.

Dönmez, madenciliğin çok önemli bir ekonomik aktivite olduğunu vurgulayarak, "Allah sizden razı olsun. Bu ekonomik aktivitenin hayata geçmesinde büyük emek var. Yer altındaki zenginliği gün ışığına çıkarmada büyük emeğiniz var. 'Ekmeğini taştan çıkartır' bu kardeşlerimize son derece uygun bir atasözü." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Bodur ailesini ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunurken de şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin çalışma huzuru ve barışı kadar ev ortamındaki mutluluğu, huzuru ve barışı da son derece önemli. Sağolsunlar onlar da bizi kabul ettiler. Babadan oğula geçen bir meslek sahibiymiş onu da öğrendik. Babası da bizden emekli bir madenci kardeşimiz. Yer altındaki zenginliklerin yer üstüne çıkartılması noktasında madenci kardeşlerimizin emeği büyük, her türlü takdirin üzerinde. Biz de zaman zaman fırsat buldukça kardeşlerimizi işletmelerde ziyaret ediyoruz. Sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Bugün biraz farklılık yapalım, ailecek sohbet edelim dedik."

İki çocuk babası Galip Bodur da yaklaşık 10-11 yıldır maden sektöründe çalıştığını ve bunun baba mesleği olduğunu anlattı.

Bodur, madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimize ve arkadaşlarımıza dikkat ederek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yer altına girerken dışardan bir şey götürmememiz gerekiyor. Ailemizi düşünmemeye çalışıyoruz, yoksa dikkati toplayamıyoruz." diye konuştu.

Çayırhan'da tahkimat usta olarak çalıştığını anlatan Bodur, "Bakan beyin ziyareti beni memnun etti. 'Ağırlamaktan gurur duyarım, buyursunlar gelsinler' dedik. Sağolsunlar kendileri de böyle bir ziyareti uygun görmüşler." dedi.