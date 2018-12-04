|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Maduro yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
Maduro, Türk bayraklarıyla törene katılan çocukların elinden rüzgar nedeniyle yere düşen bayrağı yerden kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Maduro, Türk bayraklarıyla törene katılan çocukların elinden rüzgar nedeniyle yere düşen bayrağı yerden kaldırdı.
Bu haber 1,088 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR