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İBB ile anlaştı: Teyit.org artık toplu taşımada
İnternetteki şüpheli bilgileri inceleyen doğrulama platformu Teyit.org, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı. İstanbul'daki 7 bin 600 toplu taşıma aracında bulunan ekranlarda Teyit.org' ait içerikler gösterilecek.
Çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org içerikleri bugünden itibaren metro, metrobüs ve vapurlarda gösterilecek.
Teyit.org, anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:
"Her hafta teyit.org tarafından hazırlanan üç yeni içerik, hatlarda yer alan 7 bin 600 ayrı ekranda gösterilecek. Haftanın doğruları yanlışları, teyitlemeye dair kısa ipuçları ve yeni medya alanındaki araştırmalar İstanbul'daki yolcularla buluşacak. Bu iş birliği ile hem teyit.org'un daha çok kişiye doğrudan ulaşması hem de sahte habere dair farkındalığın artırılması hedefleniyor."
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