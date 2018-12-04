İBB ile anlaştı: Teyit.org artık toplu taşımada

Çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org içerikleri bugünden itibaren metro, metrobüs ve vapurlarda gösterilecek.

Sevgili İstanbullular, bir haberimiz var! Doğru bilinen yanlışlar ve teyit ipuçlarına dair her hafta 3 yeni içerik ile metro, metrobüs ve vapur hatlarındaki Modyo TV ekranlarındayız. Ankaradan sevgilerle. 💛 https://t.co/CT9OKvoh2r pic.twitter.com/Ms0j5SEOCB teyit (@teyitorg) 3 Aralık 2018

Teyit.org, anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:

"Her hafta teyit.org tarafından hazırlanan üç yeni içerik, hatlarda yer alan 7 bin 600 ayrı ekranda gösterilecek. Haftanın doğruları yanlışları, teyitlemeye dair kısa ipuçları ve yeni medya alanındaki araştırmalar İstanbul'daki yolcularla buluşacak. Bu iş birliği ile hem teyit.org'un daha çok kişiye doğrudan ulaşması hem de sahte habere dair farkındalığın artırılması hedefleniyor."