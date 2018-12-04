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Diyarbakır'da 3 hastane personeli darp edildi

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi gözlem odasında 2 sağlık görevlisi ve 1 temizlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi.
04 Aralık 2018 22:34
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Diyarbakır'da 3 hastane personeli darp edildi

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi gözlem odasında 2 sağlık görevlisi ve 1 temizlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi. Çalışanlardan birinin dişlerinin kırıldığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde bulunan gözlem odasında erkek hemşireler F.E. ve Y.T. ile hasta yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya hasta yakınlarının diğer akrabalarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Çıkan arbedede erkek hemşireler F.E., Y.T. ve temizlik görevlisi M.D. kalabalık bir grup tarafından darp edildi.

Çalışanın dişleri kırıldı

3 çalışan, araya giren güvenlik görevlileri tarafından kurtarılırken birinin dişlerinin kırıldığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık çalışanları acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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