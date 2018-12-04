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Dolarda 30 kuruşluk dalgalanma

ABD 2 yıllık tahvil faizinin 5 yıllık tahvil faizinin üstüne çıkması da tüm dünya piyasalarını olumsuz etkilemeye başladı.
04 Aralık 2018 22:50
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Dolarda 30 kuruşluk dalgalanma

Önceki gün eksi 1.44 gelen aylık enflasyon rakamının etkisiyle 5.1350'ye kadar inen dolar/TL bugün 5.45'i geçti. Borsa yüzde 1.15 değer kaybetti ve 93 bin 880 puana indi. Dolardaki 30 kuruşluk hareket ağırlık olarak 2 ana nedene dayandırılıyor. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın faiz indirimine erken başlayacağı haberleri diğeri ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. ABD 2 yıllık tahvil faizinin 5 yıllık tahvil faizinin üstüne çıkması da tüm dünya piyasalarını olumsuz etkilemeye başladı. Ayrıca önceki gün piyasalarda parti havası yaratan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ardından açıklanan ticaret savaşlarının 3 ay süreyle ertelendiği haberi sonrası bugün bu hava da bozuldu. Piyasa Trump'ın Çin'in ABD'den aldığı otomotiv ürünlerine uyguladığı vergi oranlarını indireceği dışında bilgi edinmedi. Bu ise neyin anlaşmasının yapıldığına dair endişe yarattı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bu görüşmeden beklentilerin yüksek tutulmamasına yönelik sözleri piyasadaki bahar havasını iyice bozdu.

FONLAR POZİSYON KAPATIYOR

Bütün bu nedenlerin yanı sıra bazı fonların yılbaşı nedeniyle pozisyon kapamaya başlamaları bugün sabah güne 5.24'ten başlayan doları bir ara 5.45'e kadar yükseltti. Kur yüzde 3'in üzerinde artarak 5.4573 seviyesine kadar tırmandı. Euro da yüzde 2'yi aşan artışla 5.97'den 6.15'e, sepet kur ise 5.60'dan 5.77'ye çıktı.

Merkez Bankası'nın 13 Aralık'taki toplantısında faiz indirmeye başlayacağı söylentisi doların yükselmesinde en önemli etken olurken ağustos ayında kurun geldiği 7.20 seviyelerinden ateşi söndürmek için 13 Eylül'de politika faizini 6,25 puan artıran Merkez'in enflasyondaki düşüşün devam edeceğini tahmin etmesi ve piyasa faizlerinin de yüzde 20'nin altına gelmiş olması nedeniyle artık indirime gideceği beklentisi doğmuş durumda.

Doları hangi söylenti hareketlendirdi?

İHTİMAL DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

Ancak uzmanlar iki nedenden Merkez'in 13 Aralık'ta faiz indirimi ihtimalini düşük görüyor. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın ve Başkan Murat Çetinkaya'nın her fırsatta aylık değil orta vadeli enflasyon görünümüne baktıklarını söylemesi. İkincisi ise Merkez Bankası metinlerindeki gerektiğinde faizin sıkılaştırılmaya devam edileceği söylemesi. Türk Lirası'nın dolar karşısında diğer gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrıştıran bir başka neden ise petrol fiyatlarının önceki gün yüzde 5 ve bugün de yüzde 1 civarında tırmanması oldu. Nitekim cuma günü 5.1350'ye kadar inen dolar petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ile cuma akşamı 5.20'yi geçmişti. Petrol fiyatları ise önce ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ticaret savaşlarına 3 ay ara verilmesi ile küresel ticaret ve dolayısıyla büyümeye yönelik endişelerin azalması ile yükselişe geçti. Kasım ayında yüzde 22 düşüşle son 10 yılın en kötü ayını yaşayan petrolün 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak olan OPEC toplantısında arz kısıntısına gidileceği yönündeki beklenti ve Kanada'nın Alberta bölgesinin tarihindeki en büyük (günde 325bin varil) üretim kısıntısı kararını alması ham petrolün 53 Brent petrolün ise 62 dolara çıkmasını sağlayan diğer etkenler oldu. OPEC toplantısında arz kısıntısı yapılaması yönünde Suudi Arabistan ve Rusya G-20 zirvesinde anlaştı.

Rahim Ak

Habertürk
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