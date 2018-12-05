Tek dersten sorumluluğu bulunanlara sınav hakkı verildi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda girdikleri YKS'de başarılı olup bir yükseköğretim kurumunu kazanarak geçici kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olamadıkları için yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için; yükseköğretim kurumlarındaki geçici kayıtlarının kesin kayda dönüşebilmesi için öğrenimine devam ettiği halde terk dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gerekenlere bir sınav hakkı daha verilmesi ile ilgili Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarih ve 23201442 sayılı yazısı;

Ahmet KANDEMİR