MEB'den ödenek harcama uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından;

-İlgili muhasebe birimlerinden takibinin yapılarak ödemelerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde ve açıklamalar doğrultusunda yapılarak amacı dışında kullanılmaması,

-Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaya dayalı ödeneklerin süresi içinde modüle işlenerek ödemelerin zamanında yapılarak faturalarda herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için ilgili kurumlardan takibinin yapılması ve olası faiz uygulamasına sebebiyet verilmemesi,

-Ön ödemeli olan su ve doğalgaz ile ilgili sisteme girilen taleplere ilişkin onaylanan ödeneklerin talep dışı kullanılmaması,

- Kesinlikle ödenek üstü harcamanın yapılmaması ve yıl sonunda tenkise mahal verilmemesi için azami derece de gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.

Ahmet KANDEMİR