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MEB'den ödenek harcama uyarısı

Eğitim öğretimin sağlıklı ve uygun ortamlarda yürütülmesi, ihtiyaçların zamanında karşılanması ile mümkün olabildiği gibi ödeneklerin etkili, ekonomik verimli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde kullanılması bütçe hedeflerine ulaşılmasında önem arz etmektedir.
05 Aralık 2018 00:01
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MEB'den ödenek harcama uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından;

-İlgili muhasebe birimlerinden takibinin yapılarak ödemelerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde ve açıklamalar doğrultusunda yapılarak amacı dışında kullanılmaması,

-Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaya dayalı ödeneklerin süresi içinde modüle işlenerek ödemelerin zamanında yapılarak faturalarda herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için ilgili kurumlardan takibinin yapılması ve olası faiz uygulamasına sebebiyet verilmemesi,

-Ön ödemeli olan su ve doğalgaz ile ilgili sisteme girilen taleplere ilişkin onaylanan ödeneklerin talep dışı kullanılmaması,

- Kesinlikle ödenek üstü harcamanın yapılmaması ve yıl sonunda tenkise mahal verilmemesi için azami derece de gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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