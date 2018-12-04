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Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.
04 Aralık 2018 23:07
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Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Karın yağdığını gören vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıkarak karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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