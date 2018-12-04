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Aralarında memurlarında olduğu 13 şüpheli gözaltında

Bartın'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
04 Aralık 2018 23:25
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Aralarında memurlarında olduğu 13 şüpheli gözaltında

Bartın'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında avukat, polis, zabıt katibi ile esnafların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda delil olabilecek materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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