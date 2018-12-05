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5 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

5 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
05 Aralık 2018 00:01
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5 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'in Şaanşi Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping ile görüşecek.

(Şian)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla beraberinde kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazar İnovasyon Konferansı'na katılacak.

(Bakü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, TOKİ ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KÖMÜRDER-TERSANED Yerli Kömür Kullanımı Niyet Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tuzla'da Sedef Tersanesi'nde inşası süren TCG Anadolu Gemisi yapım çalışmalarını inceleyecek, Teknopark İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ziyaretlerde bulunacak, Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen Girişimci Buluşmalarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00 /14.00 /16.30 /19.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK tarafından 2017 yılı ceza infaz kurumu istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından, terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen, 39 emniyet mensubunun şehit olduğu, 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da, Türk Konseyi 3. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Astana)

2- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de, gruplarda ikinci maçlarla sürüyor.

- A Grubu'nda VakıfBank, Fransa'nın Volero Le Cannet, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, Tayland'ın Supreme Chonburi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/09.00/12.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarına devam edilecek

- Kupanın ikinci gününde Keçiörengücü-Galatasaray, Ümraniyespor-1461 Trabzon, Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor, Altay-Kayserispor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir müsabakaları oynanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.45/Bolu/17.00/İzmir/18.30/Adana/20.30)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 5. hafta maçında, iki Türk takımı Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 5. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Polonya ekibi Energa Torun ile karşılaşacak. D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya ekibi ACS Sepsi'yi Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. OGM Ormanspor, Rusya temsilcisi WBC Enisey'e konuk olacak.

(İstanbul/19.30/Mersin/18.30/Krasnoyarsk/15.10)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu konuk edecek. Galatasaray ise Hırvatistan ekibi Mladost ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Zagreb/21.00)

7- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk takımı Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

8- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Mimar Sinan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Aydın/18.00)

9- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftaya Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom-TOFAŞ, Banvit-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek

(Sakarya/Ankara/18.00/Balıkesir/20.15)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 9. hafta erteleme maçında Göztepe, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/19.00)
Anadolu Ajansı
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