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Bakan Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin toplantısına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
05 Aralık 2018 03:02
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Bakan Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi

Bakan Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.
Memurlar.Net
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