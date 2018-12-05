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Bakan Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin toplantısına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.
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