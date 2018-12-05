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Çekiç ve bıçakla TIR şoförünü öldürdü, kendisine de TIR çarptı öldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde, kavga eden iki TIR sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Pozantı ilçesinde, kavga eden iki TIR sürücüsünden biri aldığı darbeler nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki TIR Behçet Birkaç'a çarptı. AA'nın haberine göre; çarpma sonucu Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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