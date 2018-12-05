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Diplomatik görüşmeler Adnan Oktar grubuna sızdırılmış
İtirafçıların beyanına göre, Rusya ile yapılan diplomatik görüşmeler Adnan Oktar grubuna sızdırılmış
Adnan Oktar soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İtirafçıladan bazılarının ifadessine göre Dışişleri Bakanlığında tercüman olarak çalışan Rus uyruklu bir görevlinin, diplomatik tercüme sonrası, bilgileri Oktar grubuna sızdırdığı iddiası ortaya atıldı.
Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, olayın araştırılması için itirafçalıran beyanında adı geçen görevlinin, Rusya ile yapılan diplomatik ilişkilerde görev alıp almadığının araştırılması için Dışişleri Bakanlığına yazı yazdı.
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