1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selin Sayek Böke'den İzmir için yeşil ışık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı. Böke'nin kentte çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine, açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlısı olsun. Bir şey diyemem" diye konuştu
05 Aralık 2018 06:20
Yazdır
Selin Sayek Böke'den İzmir için yeşil ışık

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için adı geçen isimlerden olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "İzmir'le birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.

Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, CHP'nin İzmir adayı henüz açıklanmadı. Adaylık için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı. Böke, "İzmir'de varlığını bildiğimiz bu anlayışı Türkiye'ye yayan hikayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Meselemiz adayların kimliği değil, nasıl belediyecilik sorusuna yanıt verecek siyasi programdır. Daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Meydanları dolu kentlere ihtiyacımız var. Yeni bir kent hikayesini bu meydanlarda yazmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adaylık konusunda açık kapı bırakan Böke, "Bugüne kadar elimden geleni yaptım ve yapacağım. İzmir ile birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.

KOCAOĞLU: HAYIRLI OLSUN, BİR ŞEY DİYEMEM

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin kentte çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine, açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlısı olsun. Bir şey diyemem. Adaylık konusunda kimseye 'aday olma' diyemezsin. Öyle bir hakkımız yok. Adaylık kişinin kendi özgür iradesi ile vereceği karardır. Ben nasıl '3 defa aday olacağım' dedim, genel merkezimiz yaptı, İzmirli hemşehrilerimiz destek verdi kazandık. Ama şu anda da aday olmayacağımı açıkladım. Hem aday olanların önü açılsın, hem de partimiz ona göre karar versin diye bu açıklamayı yaptım. Şu anda biz görevimizi 31 Mart akşamına kadar yapacağız. Ondan sonra da kimi atarlarsa, kim kazanırsa, ona teslim edeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,077 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti'li Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacılara yönelik uyarıda bulundu
05 Aralık 2018 11:35		 Mehmet Ali Erbil'in son durumu
05 Aralık 2018 10:14
TESK: İş yeri açılışları azaldı
05 Aralık 2018 10:11		 Güne başlarken döviz fiyatları
05 Aralık 2018 09:54
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
05 Aralık 2018 07:40		 Uyuşturucuyla mücadele raporunda rakamlar çarpıtılmış
05 Aralık 2018 07:10
Benzin ve Naftanın Depolanması Hakkında Yönetmelik
05 Aralık 2018 02:29		 Ülkü Ocakların'dan İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'a sert tepki
05 Aralık 2018 00:39
5 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
05 Aralık 2018 00:01		 HDP'li 10 milletvekili açlık grevi başlattı
04 Aralık 2018 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
'Ergenekon yok' dendi ama ihanetler ortada!
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
Gezi soruşturmasında Mehmet Ali Alabora için yakalama kararı
İndirim sırası faizlerde
Hayvan severlerin kabalıkları!
Üç hakimden duygusal karar
Tek dersten sorumluluğu bulunanlara sınav hakkı verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi cenneti 1
whatsapp grupları 5
farklı görüşlere tahammül edememek 1
lucas torreira 1
bulutlu ve yağmurlu bir gün 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
eren derdiyok 3
aziyade 2
dünya ahiret bacım 1
dünya ahiret acımsın 1
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam