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Prostata çare kahve

Üroloji Uzmanı Dr. Turgut Alp, kahvenin içindeki kafein ve flavonoidlerin prostat kanserinin oluşma riskini, agresifliğini ve ilerleme hızını azalttığını söyledi
05 Aralık 2018 06:50
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Prostata çare kahve

Avrupa ve Amerika'da çok sayıda hastanın katılımıyla yapılan çalışmaların, kahvenin içinde bulunan kafein ve flavonoidlerin kanserin oluşmasını ve ilerlemesini önlediğine dair sonuçlarına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Dr. Turgut Alp, "Yapılan çalışmalar, kahvenin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gösteriyor. Hazır toz halindeki kahvelerin etkisi az, onun yerine kaynatılarak hazırlanan doğal kahveyi tercih etmeliyiz. Türk ve İtalyan tarzı kahveler ideal, günde 2 fincan içilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

KALP VE YÜKSEK TANSİYON PROBLEMİ OLAN HASTALAR DİKKAT!

DHA'nın haberine göre; kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, bağırsak ve mesanenin çalışmasına yönelik sağlık problemi olan hastaların kahveyi dengeli tüketmesi uyarısında bulunan Dr. Alp, "İlgili sorunları olan hastalarda kafein bu problemleri daha da artırabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Alp, "D, E vitamini, selenyum, kırmızı ve yeşil yapraklı sebze ve meyvelerin tüketilmesi antioksidan ve antikanser özelliği taşıyor. Ayrıca kilo almamaya dikkat etmeliyiz. Ailede prostat kanseri olan yakınımız varsa 45 yoksa 50 yaşından sonra PSA kan testinin yapılması gerekiyor, zor bir test değil. Sonuçlar yüksek çıkarsa tanı koyulup, erken dönemde yakalıyoruz ve çoğu hastanın hayatı kurtulmuş oluyor" dedi.

MEME KANSERLİ ANNELERİN ÇOCUKLARI DA RİSK ALTINDA

Prostat kanserinin yavaş ilerlediğini ancak tehlikeli bir kanser türü olduğunu söyleyen Dr. Alp, "Babasında, kardeşinde veya akrabaları arasında en az üç kişide prostat kanseri öyküsü varsa bu kişinin prostat kanserine yakalanma riski 5 ile 10 kat artıyor, dolayısıyla daha hassas olmaları lazım. Enteresan bir şey daha var, annesinde meme veya yumurtalık kanseri olan kişilerin de prostat kanseri olma ihtimalleri daha yüksek" diye konuştu.

"2018 YILINDA DÜNYADA 18 MİLYON ERKEK PROSTAT KANSERİNE YAKALANACAK"

2018 yılında dünyada 18 milyon erkeğin prostat kanserine yakalanacağını, daha önce prostat kanseri tanısı almış ve tedavi gören kişilerden 9,5 milyonunun da prostat kanseri yüzünden hayatını kaybedeceğinin bilindiğini belirten Dr. Alp, "Prostat kanseri, kanser yüzünden ölüm sıralamasında 5, kanser tanısı sıklığında ise akciğer kanserinden sonra 2'nci sırada yer alıyor. Türkiye'de şu anda gerek tanı yöntemleri gerekse robotik cerrahi dahil olmak üzere her türlü tedaviyi başarıyla gerçekleştiren meslektaşlarımız var. Biz Avrupa ve Amerika'dan geride değiliz. Hatta bazı konularda daha da iyiyiz" ifadelerini kullandı.
Habertürk
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