1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
05 Aralık 2018 06:30
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,959 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sigarayı bırakan çalışanlarının maaşlarına zam yapacak
05 Aralık 2018 10:38		 Hesapları bloke edilen köylüler yardım bekliyor
05 Aralık 2018 10:25
1.5 yaşındaki kız, 90 bin Euro'luk ilacı alınmazsa ölecek
05 Aralık 2018 09:27		 Kara yollarında durum
05 Aralık 2018 09:24
Bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
05 Aralık 2018 03:03		 Kütahya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
05 Aralık 2018 03:00
Kaldırıma başını çarptı hafızasındaki 34 yıl silindi
04 Aralık 2018 22:26		 Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor
04 Aralık 2018 22:07
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
04 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz
04 Aralık 2018 21:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
'Ergenekon yok' dendi ama ihanetler ortada!
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
Gezi soruşturmasında Mehmet Ali Alabora için yakalama kararı
İndirim sırası faizlerde
Hayvan severlerin kabalıkları!
Üç hakimden duygusal karar
Tek dersten sorumluluğu bulunanlara sınav hakkı verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi cenneti 1
whatsapp grupları 5
farklı görüşlere tahammül edememek 1
lucas torreira 1
bulutlu ve yağmurlu bir gün 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
eren derdiyok 3
aziyade 2
dünya ahiret bacım 1
dünya ahiret acımsın 1
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam