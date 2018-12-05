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Uyuşturucuyla mücadele raporunda rakamlar çarpıtılmış

CHP Bilim Platformu tarafından hazırlanan "Gençler madde bağımlığının pençesinde" raporunda yer alan rakamların yanlış olduğu, sanki gerçekmiş gibi verilen bilgilerin herhangi bir bilimsel kaynağa dayandırılmadığı ortaya çıktı. Konunun uzmanlarına göre CHP'nin bu hamlesi son dönemlerde uyuşturucuyla mücadelede adeta altın çağını yaşayan Türk Emniyeti'nin bu başarısını gölgelemek, bilim insanlarının uyuşturucuya yönelik yaptığı saha çalışmalarında alınan olumlu sonuçları baltalamak gibi hedefler içeriyor
05 Aralık 2018 07:10
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Uyuşturucuyla mücadele raporunda rakamlar çarpıtılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki ARGE - Bilim, Yönetim Kültür Platformu tarafından "AKP Türkiyesi'nde gençler madde bağımlılığının pençesinde" başlığıyla hazırlanan raporda yer alan bilgilerin yalan ve yanlışlarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Özellikle son yıllarda uyuşturucuyla mücadele alanında ortaya koyduğu gayreti sadece kolluk kuvvetlerinin başarılarının ötesine taşıyan Türkiye, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar gibi çok farklı kuruluşlarla yapılan çalışmalar neticesinde çok güzel sonuçlar alıyor.

Raporda yer alan bilgiler ya eksik ya yanlış ya da eski

Kaynağı olmayan bilgileri bilimsel rapora koydular

Son 3 yılda madde bağımlılarının sayısının yüzde 20 artış gösterdiği yönündeki bilginin de hatalı olduğu öğrenilirken, bu oranın da hatalı olduğu ve söz konusu oranın aynı dönemde yüzde 7 azaldığı ortaya çıktı.

Türkiye bu alanda dünyaya örnek oluyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele noktasında dünyaya örnek olacak başarılara imza attığını söyledi.

Jeopolitik konum ve genç nüfus oranı hedef ülke olmamıza neden oluyor

İlhan, Türkiye'nin hem doğudan gelen uyuşturucunun hem de özellikle Balkan coğrafyasından gelen sentetik maddelerin merkezinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çin'den gelen uyuşturucular için de en önemli geçiş noktasında yer alıyoruz. Jeopolitik gerçekliğin yanı sıra genç nüfus oranımızın fazla olması da satıcılar için bizi 'hedef ülke' konumuna getiriyor.

Sertaç Aksan

Yeni Şafak
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