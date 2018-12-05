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Üç hakimden duygusal karar

İstanbul'da açılan 'Tapu iptal ve tescil' davasına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde bulunan bir hukuk dairesi skandal denilebilecek duygusal bir karara imza attı. Z.S, S.C ve A.K'den oluşan heyet emsal dosyaları en az 1 yıl bekletirken davayı, dosya geldiği gün ele aldı ve duruşma tesis etmeden, tarafları dinlemeden 'duygusal' bir şekilde 21 gün içinde karara bağladı
05 Aralık 2018 07:25
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Üç hakimden duygusal karar

İstanbul'da açılan 'Tapu iptal ve tescil' davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde 'duygusal' bir kararına sahne oldu. Dosyaları en az 1 yılda karara bağlayan, aylar önce önüne gelen emsal nitelikteki dosyaları hala inceleme sırasına bile almayan mahkeme, söz konusu davayı binlerce sayfadan oluşan dosyaları incelemeden 21 günde karara bağladı.

26 YIL KULLANILAN BİNANIN TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuk katliamına dönüştürülen davaya ilişkin süreç söyle başladı: Albayrak Turizm şirketi ile ortağı arasındaki sözleşme gereğince kat karşılığı inşa edilip, teslimi akabinde 26 yıldır sorunsuz olarak kullanılan bina, değişen mevzuat ve depreme dayanıklılık anlayışı neticesinde olası bir depremde yıkılma riski taşıdığı için paydaşlarının ortak kararı ile tadil edildi. Bina depreme dayanıklı hale getirildi. Fakat tadilat masrafı konusunda ortaklar arasında ihtilaf çıktı. Binanın ortağı, tadilat masraflarını ödemeye yanaşmayınca Albayrak Turizm 'ortaklığın giderilmesi davası' açtı.

Yeni Şafak
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