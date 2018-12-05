AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son noktayı koyacağı yerel seçim ittifakı için masada 2014 yerel ve 2018 genel seçim sonuçları dikkate alınacak. Bahçeli de partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından AK Parti ile yapılacak ittifak görüşmeleri hakkında 30 büyükşehir üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek "Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, büyükşehirlerde AK Parti ile ortak bir çalışma yürütüldüğüne dair soruya şu yanıtı verdi:

İTTİFAK FARK ATIYOR

Bahçeli'nin bu sözleri ile birlikte 2014 yerel seçim ile 2018 genel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin aldığı oy oranlarını analiz ettik. AK Parti ve MHP'nin toplamı, 2014 yerel seçimlerine göre 24 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor. 2018 genel seçimlerine Cumhur İttifakı olarak giren iki parti, 17 büyükşehirde yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Cumhur İttifakı, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Muğla ve Van'da ise düşük farklarla geride kalıyor.

2014'TE 21 BÜYÜKŞEHİR KAZANDILAR

2014 yerel seçimlerinde AK Parti 18 büyükşehir kazandı. CHP 6, MHP 3, HDP de 3 büyükşehir belediye başkanlığını elde etti.

İşte yaptığımız analiz tablosu:

Emrah Yeşilduman