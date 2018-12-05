|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, tüm emniyet personelinin kimlik kartları 2 yıl içinde değişecek.
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliği, 5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişti.
Yapılan değişikliğe göre,
1- Bekçiler dahil tüm emniyet personelinin kimlik kartları değişmişti. 5 aralık 2018 tarihinden önce dağıtılmış bulunan kimlik kartları iki yıl daha geçerlidir. Kimlik kartlarının iki yıl içinde değişmesi gerekmektedir.
2- Yeni kimlik kartlarına, verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası da işlenecektir. Bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçecektir.
3- Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden kimlik kartını değiştirme talebinde bulunanlara yeni emekli kimlik kartı verilirken, üzerinde bulunan eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik kartının üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde, bu kişilere emekli kimlik kartı verilmeyecek.
Yönetmelik düzenlemesini görmek için tıklayınız.
İŞTE YENİ VE ESKİ KİMLİK KARTI
Bu haber 20,828 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR