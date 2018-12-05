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Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor

Yeni yıl yaklaşırken, çalışanların en önemli gündem maddelerinden biri, yüzde kaç oranında maaş zammı alacağı... Bu konu, resmi enflasyonun yüzde 21,62, hissedilen hayat pahalılığının ise çok daha yüksek olması sebebiyle, bu sene daha da büyük önem arz ediyor
05 Aralık 2018 07:55
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Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor

Secretcv.com'un, 2019 yılı zam oranlarına yönelik düzenlediği ankete 900 firma yetkilisi katıldı. Buna göre zam oranı ortalaması, "yüzde 12-14" aralığında gerçekleşti.

Birçok özel sektördeki büyük firmaları ve KOBİ'leri temsil eden firma yetkililerinin cevapladığı anket sonuçlarına göre; en çok zam, yaklaşık yüzde 16 ile telekomünikasyon ve finans sektörlerinde olacak. Otomotiv ve imalat yüzde 14, bilgisayar ve internet yüzde 13,5, gıda, tekstil, lojistik ve İK sektörü yüzde 13 zam alacak.

Bu arada 19 bin 500 kişiye de "Bu yıl firmanızdan yüzde kaç zam bekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Yüzde 5'in altında zam bekleyen adayların oranı yüzde 15 olurken; adayların yüzde 24'ü, yüzde 16-20 oranında zam beklentisine sahip...

Firmalar; sağlık paketleri, bireysel emeklilik paketleri, gıda çeki, tatil paketleri, çocuk eğitim ve bakım yardımı, sağlıklı yaşam paketi gibi pek çok seçeneği, esnek ek menfaat uygulaması kapsamında çalışanlara sunacak.
Memurlar.Net
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