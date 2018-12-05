'Ergenekon yok' dendi ama ihanetler ortada!

Türkiye'nin gündemine 2007 yılında İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunmasıyla giren Ergenekon davasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Savcı, Yargıtay'ın bozmasının ardından yeniden görülen 235 sanıklı davada mütalaasını açıkladı. 658 sayfalık mütalaada, Ergenekon terör örgütünün varlığının ispat edilemediği, bu yüzden sanıkların örgüte üyeliğinin ve örgüt adına suç işlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi ve bu kişilere terör suçundan ceza verilmemesi talep edildi. Savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu, aralarında eski kuvvet komutanları Şener Eruygur, Hasan Iğsız, Hurşit Tolon ile Tuncer Kılınç, Veli Küçük, Tuncay Özkan, Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu gibi birçok ünlü ismin beraatini istedi. Oysa sanıklar arasında gerçekten FETÖ kumpasına maruz kalanlar da vardı, o dönem mitinglerle, kışkırtıcı yayınlarla, internet andıçlarıyla, irticayla mücadele eylem planlarıyla ve karanlık eylemlerle ülkeyi dizayn etmeye kalkıştıkları ayyuka çıkanlar da...

DARBE PLANI VAR, DELİL YOK

Özden Örnek'e ait günlüklerde ifade edilen Ayışığı, Sarıkız, Yakamoz ve Eldiven isimli darbe planlarının varlığının kabul edildiği mütalaada "Ancak yazılanların dosyaya ve iddiaya konu terör örgütü ile irtibatının maddi delillerle ilişkilendirilemediği değerlendirilmiştir" denildi. İrticayla mücadele eylem planına ilişkin hazırlanan raporların elde edilişinin ve aramaların hukuka uygun yapılmadığı bu yüzden belgelere itibar edilemeyeceği, belgeleri ele geçirenlerin de FETÖ'den yargılandığı ifade edildi. İnternet andıcı olarak bilinen faaliyetin de "cebir ve şiddet" içermediği kaydedildi. Hükümet karşıtı mitingler ve toplantılar düzenleyen bazı dernek ve komitelerin söylemleri ise ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildi.

VİCDANLARI TATMİN ETMEDİ

Peki Türkiye'nin Ergenekon davasıyla ilgili talep gerçekçi mi? Avukat Cüneyt Toraman'a göre, hükümet aleyhine düzenlenen ve ordunun göreve çağrıldığı Cumhuriyet mitingleri, Ergenekon yapısının ürünüydü. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı'ya göre, o mitingler devlet içerisinde derin yapılanmaların harekete geçirilmesiyle birlikte icra icra edildi. Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı'nın görüşü ise "Bir kişi suçu işlemiş bile olsa bu tam olarak ispatlanamıyor ise o kişiye ceza verilmez. Ama o kişinin suçsuz olduğu gerçeğini, o topluma ihanet ettiği gerçeğini ve kamu vicdanında cezalandırıldığı gerçeğini de değiştirmez" yönünde.

Ebru Karatosun