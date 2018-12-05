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On milyondan fazla aboneye bir gecede limitsiz internet

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun 1 Ocak itibarıyla ev ve iş yerlerinde limitsiz internet sunacaklarını bildirdi
05 Aralık 2018 08:25
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On milyondan fazla aboneye bir gecede limitsiz internet

Kamuoyunda Adil Kullanım Noktası (AKN) veya Adil Kullanım Kotası (AKK) olarak bilinen internette kota uygulaması 31 Aralık 2018'da tamamen kalkıyor. Tüketicileri yakından ilgilendiren bu yeni dönemde Türk Telekom, yeni yılda 10 milyondan fazla abonesini limitsiz internet uygulamasına geçireceğini duyurdu. 1 Ocak itibarıyla Türk Telekom'un mevcut müşterileri herhangi bir ek ücret ödemeden mevcut paketlerini sınırsız olarak kullanabilecek. Yeni müşterilerin ise 59 liradan başlayan giriş fiyatlarıyla yeni paketlere sahip olacağını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun "Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet tecrübelerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bütün bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız" dedi.

30 MİLYARLIK YATIRIM

İnternetin yaygınlaşmasının Türk Telekom'un en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005'teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun "Türkiye'de internet erişiminin yaygınlaşması ve internet okuryazarlığının artması için çalışan Türk Telekom, 10,6 milyon haneye ve iş yerine hizmet veriyor. Son 12 ayda 1,2 milyon yakın yeni hane ve işyerini internetle tanıştıran Türk Telekom sayesinde geçen sene yüzde 48 olan internet penetrasyonu bir senede yüzde 53'ü aştı. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70'lere çıkarmak. İnternetin yaygınlaşmasının yanında daha çok kullanılmasını da teşvik ediyoruz. Türk Telekomluların 2014'te 35 GB olan aylık ortalama internet kullanımı, 2018'de 90 GB'a yükselmiş durumda. Yani kullanımı neredeyse üçe katlamış bulunuyoruz" diye konuştu.
Türkiye
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