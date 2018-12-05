İndirim sırası faizlerde

Enflasyonun aylar sonra düşüş eğilimine girmesi, gözleri faizlere çevirdi. Merkez Bankası'nın Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda; çekirdek göstergelerin ana eğiliminin de gerilediği belirtildi. Vergi indirimleri, Türk lirasındaki değer kazancı, petrol fiyatlarındaki düşüş, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ve enflasyonla topyekün mücadelenin etkileri, enflasyon canavarının belini kırmaya başladı. Mücadelenin para politikası tarafında, faiz artışları da etkili oluyor. Fiyat artışlarının dizginlenmesi üzerine, şimdi gözler Merkez Bankasına çevrildi. Bazı analistler, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimi beklese de, daha öncesinde sürpriz düşüş gelebilir.

ABN Amro Bank Ekonomisti Nora Neuteboom, enflasyonun 2019'un ilk çeyreğinde zirve yapacağını ve Merkez Bankası'nın gelecek senenin ortalarından faiz indirimine başlayacağını öngördü. Nora Neuteboom, "Merkez Bankası mümkün olduğunca çabuk faizleri indirmek isteyecek" ifadesini kullandı. Nomura Ekonomisti İnan Demir de, "Enflasyondaki mevcut görünüm, Merkez Bankası'nın faiz indirimini, 2019'un ikinci yarısına ertelemesine sebep olabilir. Her ne kadar baz senaryomuzda uzun süre politika faizinde değişim beklemesek de, TL'deki istikrar nedeniyle beklediğimizden daha erken bir faiz indirimini göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasa Ekonomisti Jason Tuvey ise; TL'deki güçlenme, düşen enflasyon ve zayıf ekonomik aktivite sebebiyle daha fazla faiz artışı ihtimalinin masadan kalktığını belirterek "Siyasi irade de gevşek para politikasını desteklediğinden, Merkez Bankası'nın agresif faiz indirimi ihtimali gittikçe artıyor" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın önemli bankalarından Commerzbank'ın bilgi notunda da, "Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla, dolar/TL'nin 2019 yılı sonunda 5,75 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugünden sonra da Merkez Bankası'ndan artık yeni bir faiz artırımı beklemiyoruz" denildi.