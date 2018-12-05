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Gülen'in dosyasını da o Müşavir hazırlamış!

Firari Akın İpek'in İngiltere'den iadesini engelleyen skandal belgenin mimarı Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat, Gülen ve birçok örgüt üyesinin de iade dosyasını hazırlamış
05 Aralık 2018 08:15
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Gülen'in dosyasını da o Müşavir hazırlamış!

FETÖ'nün firari finansörü Akın İpek'in iade sürecine ilişkin İngiliz makamlarına Adalet Bakanlığından habersiz bilgi notu sunduğu belirlenen Türkiye'nin Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat ile ilgili tartışmalar sürüyor. Müşavirlik'ten alınan Abdullah Murat'ın Ankara'ya döndüğü öğrenilirken, yapılan incelemeler sonunda durumu netlik kazanacak.

Geçtiğimiz hafta İngiltere, firari FETÖ'cüler Akın pek, Talip Büyük ve Ali Çelik'in Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Söz konusu kararın altından büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından İngiliz makamlarına gönderildiği iddia edilen evraklar ilk aşamada, sosyal medyada FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüten örgüt mensupları tarafından 'mağdur edildik' algısı oluşturularak paylaşılmıştı. FETÖ'cülerin iade edilmesine engel olan skandal belgenin Adli Müşavir Abdullah Murat tarafından Adalet Bakanlığının iade dosyasına sonradan eklendiği anlaşılmış, Bakanlık da anında devreye girerek İngiliz makamlarını bilgilendirmişti.

HER YÖNÜYLE SORUŞTURULUYOR

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığının hakkında inceleme başlattığı adli müşavir Abdullah Murat, 30 Kasım'da Ankara'ya çağrıldı. Ankara'ya gelen Murat'ın süreçle ilgili bakanlık yetkililerine bilgi verdiği öğrenildi. Her yönüyle incelemelere tabi tutulan müşavirin durumunun inceleme sonucunda netleşeceği kaydedildi. Murat'ın Londra Adalet Müşaviri olarak atanmadan önce Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olduğu belirlendi. Murat'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere bugüne kadar iadesi talep edilen birçok örgüt mensubunun iade dosyasını hazırladığı da belirtildi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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