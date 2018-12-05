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Soğanın neredeyse yarısını stoklamışlar

Soğanı depolayıp fiyatı artıran 18 fırsatçıya 261 bin TL ceza kesildi. Denetimler sonrası fiyat düştü
05 Aralık 2018 08:30
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Soğanın neredeyse yarısını stoklamışlar

Kasım ayının zam şampiyonu olan soğanı depolayarak, spekülatif biçimde fiyatı yükselten 18 firmaya ceza kesildi. Ticaret ve Maliye Bakanlıkları'nın denetimleri sonucunda, Türkiye'nin soğan ambarı olarak bilinen Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl üretilen 340 bin ton soğanın 150 bin tonunun depolarda stoklandığı tespit edildi.

261 BİN TL CEZA KESILDI

Ankara genelinde üretilen 523 bin 553 ton soğanın 160 bin tonunun stokta olduğu öğrenildi. 18 gerçek ve tüzel kişiye bildirimsiz mal satmak veya depolamak gerekçesiyle 261 bin 886 TL ceza kesildi. Yapılan incelemeler neticesinde fiyatlar depolarda ve toptancı hallerinde düştü. Fiyatların olması gereken düzeye çekilmesi için Polatlı'dan piyasaya günlük 1.200 ton civarında soğan sevkiyatı yapılıyor.

FİYATLAR GERİLEDİ

Toptancı hallerinde ortalama fiyat soğan kalitesine bağlı olarak 1.7-3 TL arasında gerçekleşiyor. Soğan, pazar ve marketlerde tüketiciye ortalama 2.5-4 TL arasında satılıyor. Uzmanlar, kar etme amacıyla soğanı depolara hapseden fırsatçıların üretim kaybına neden olduğunu belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, depo kapasitesinin çok üzerindeki miktar soğanın bakanlık mevzuatına uygun olmayan şartlarda saklanması ürüne küf hastalığından daha fazla zarar verdi. Her sene yapılanın üzerinde stok yapan fırsatçılar soğanları ağıl, ahır, kümes gibi yerlerde depoladı.

STANDARDA UYGUN DEĞIL

İncelemelerde depoların büyük bölümünün bakanlığın belirlediği, sıcaklık, bağıl nem, yığın yüksekliği gibi standartlara uygun olmadığı belirlendi. Depoların uygun olmaması nedeniyle şubat sonuna kadar soğanda yüzde 20 civarında daha kayıp yaşanabileceği belirtiliyor.

BETÜL USTA

Sabah
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