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'Merak etme kızım, o katiller hapisten çıkamayacak'

Bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in babası İsmail Çet, iki şüpheli için ağır müebbet ve 39'ar yıl hapis talep edilmesini SABAH'a değerlendirdi: "Bu cezalar, katillere ders olsun
05 Aralık 2018 09:05
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'Merak etme kızım, o katiller hapisten çıkamayacak'

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Şule Çet'in (23) katil zanlıları hakkında hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis istenmesini baba İsmail Çet, SABAH'a değerlendirdi: "Bu ceza acımızı biraz olsun hafifletti." Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca'nın hazırladığı iddianamede tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand'ın Şule'nin ölümünden sorumlu olduklarının kanıtlandığını belirten baba İsmail Çet, "Kızım 13 yaşında yetim kaldı. Ona annesizliğini hissettirmemeye çalıştık. Ben ve abisi sürekli onun yanında olduk. Çok akıllı bir çocuktu. Annesi mide kanserinden yaşamını yitirmişti. Yüreğimin yarısı eşim öldüğünde gitmişti. Eşimin ölümüyle iki çocuğumla birlikte sıkı sıkıya kenetlendik birbirimize. Ancak, kızımın ölümüyle diğer yarısı da gitti. Otopsi raporundaki bulgular canımı çok acıttı. Hep bu olayın intihar değil cinayet olduğunu söyledik. İstenen cezalar biraz olsun acımızı hafifletti. Kızımın ölümüyle birlikte yürüyen, yaşayan bir ölüye dönmüştüm. Bu cezalar, katillere ders olsun. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin" dedi.

BİLİRKİŞİ İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek 20'nci kattan aşağı atıldığı belirtilen Şule Çet iddianamesine konulan raporlar da şüphelilerin savunmalarını çürüttü. Şüpheli Aksu'nun Çet için "İntihar eğilimi vardı", Akand'ın ise olay saatinde "Müzik dinliyordum" şeklindeki iddiaları bilirkişi raporlarıyla yalanlandı. Şüphelilerin olay gecesi müzik dinledikleri laptop incelemeye alındı. Raporda, "Şüpheli Berk Akand ifadesinde, müzik dinlediği için herhangi bir ses duymadığı iddiasına ilişkin olarak iddianamede "00.49'da kadar YouTube üzerinden müzik dinlendiği bundan sonra dinlenmediği. Akand'ın şayet şüpheli Çağatay Aksu'nun maktulü kurtarmak için seslenmiş olması halinde ofis içinde bu seslenmeyi duymuş olması gerekirdi. Kaldı ki laptoptan dinlenen müzik sesinin böyle bir mücadelede çıkacak seslerden yüksek olmaz" denildi. İddianamede şüpheli Çağatay Aksu'nun maktül Şule Çet için intihara meyilli bir kişilik olduğunu iddia ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Çet'in cep telefonunun yedeklenerek imajının alındığına dikkat çekilerek, "Şule Çet'e ait cep telefonunda intihar ve intihar özendirici belge ve bulgu olmadığı değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

ERHAN ÖZTÜRK YÜKSEL TEMEL

Sabah
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