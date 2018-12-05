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AİHM'nin 'Demirtaş' kararı artık geçersiz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. İki ismin cezaları kesinleşti. Böylelikle AİHM'nin kararı geçersiz hale geldi.
05 Aralık 2018 09:16
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AİHM'nin 'Demirtaş' kararı artık geçersiz

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası kararı vermişti.

Bu cezalara Demirtaş ve Önder'in avukatları itiraz etmişti.

Bu süreç içerisinde Demirtaş'ın avukatları, uzun tutukluluk nedeniyle AİHM'ye başvuru yaptı. AİHM ise, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'ın, Bölge Adliye Mahkemesinde bekleyen dosyası öne alındı ve karara çıktı. Çıkan karar, yerel mahkemenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasının onanması şeklinde oldu. 5 yılın altında verilen bir hapis cezası olduğu için, Yargıtay'a temyiz yolu kapalı olduğundan karar kesinleşti.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı ile mahkumiyet kesinleşmesi üzerine, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresi bitmiş ve hükümlü olarak cezaevinde bulunduğundan AİHM'nin tutukluluğun sona erdirilmesi kararı da geçersiz hale geldi.

Memurlar.Net
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