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Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018'de Kars'ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" denildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018'de Kars'ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" denildi.
Koğuşta bulunan askerlerin, MHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı olan Fatih Bucak için 'Selam olsun Fatih Bucak' diyerek uygun adım marş söylemesi sosyal medyadan büyük tepki çekmiştiAskerlere Başkan adayının isminin söyletildiği videoya tepki
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