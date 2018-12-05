'Şahane Cuma' e-ticarette mağduriyet oluşturdu

ABD'de başlayıp dünyaya yayılan çılgın alışveriş günü Black Friday, Türkiye'de de gelenekselleşme yolunda ilerliyor. Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde alışverişin yapıldığı indirim kampanyasının bir benzeri ülkemizde de uygulandı. Yıl sonu itibarıyla stoklarını eritmek isteyen markalar indirim kampanyasına katılım sağlarken, etkinlik piyasalara moral oldu. Yüzde 80'e varan indirimlerin yapıldığı kampanyalar aracılığıyla tüketiciler de cazip fırsatlarla alışveriş yapma imkanı yakaladı.

Kampanya nedeniyle özellikle internet aracılığı ile satışa sunulan indirimli ürünlerin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde tüketiciye teslim edilmesi gerekiyor. Bu süreden sonra tüketici sözleşmeyi fesh ederek, siparişten vazgeçebilir, ödeme yaptı ise ödemenin iadesini talep edebilir. Ancak sosyal medya üzerinden verilen siparişlerin büyük bir çoğunluğunda muhatap bulunamadığından, tüketici de ödemeyi kredi kartıyla yaptığından ciddi mağduriyetler yaşanıyor.

"UYANIK OLUN"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı ve Tüketici Dernekleri Fedarasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Yenişafak'a yaptığı açıklamada, tüketicilerin ulaşabilirler ise sipariş verdikleri firma ya da şahıslara, ödedikleri parayı talep eden, yazılı bir email ya da taahhütlü ihtar göndererek, iade talebinde bulunmalarını öneriyor. Satıcı veya sağlayıcıya hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise ilgili kurumlara şikayette bulunulabilir.

Ödemeyi alıp siparişi göndermeyen özellikle sosyal medya üzerinde birçok firma adı ile dolandırıcıların mevcut olduğunu söyleyen Koçal, tüketicilerin uyanık olması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

"TÜKETİCİDE ALGI OLUŞTURULUYOR"

Şahane Cuma etkinliğinde birçok ürünün fiyatları önce yükseltilerek, sonradan kısmen indirildiğini belirten Koçal, "Bu konuda tüketicinin uyanık olması ve aldığı ürünün fiyatı ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu konuda derneğimize birçok şikayetler gelmiştir. Etiketler üst üste sürekli artan fiyatlar şeklinde yapıştırılmış olduğunu, fiyatın önce yükseltilip sonra kısmen düşürüldüğünü gösteren resimler de gelmiştir" dedi.

Her indirimli ürünün gerçekten indirim olmadığı vurgulayan Koçal, "Tüketicide algı oluşturmak için indirim yapılmış gibi gösterilmektedir. O nedenle tüketici ihtiyacı olan ürünü iyi araştırmalı ondan sonra o ürün ile ilgili karar vermelidir" uyarısında bulundu.

NE YAPILMALI?

İnternet üzerinden sipariş verilen/alınan ürünlerde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cayma süresini kullanarak, ürünü almaktan vazgeçip iade edebilir, parasının iadesini talep edebilir. Gelen ürün defolu ise yine aynı yolla ürünü almaktan vazgeçtiğini kalıcı veriler aracılığı ile karşı tarafa bildirerek, ya ürünü iade eder parasını talep eder, ya da defolu ürünün sağlamı ile değiştirilmesini talep eder. Tüm bunların yapılabilmesi için cayma bildiriminin sipariş verilen ya da satın alınan ürünleri satan firmaya ulaşması yeterlidir.

İndirimli ürünler mağazadan tüketicinin bizzat muayene görmesi sonucu alınmış ürün defolu çıkmış ise yine ürünü aldığı mağazaya giderek, ürünü iade eder, bedelini talep eder, ya da aynı ürün ile değiştirilmesini de isteyebilir. Ürün elektronik bir cihaz ise ücretsiz tamir ettirebilir, küçük çapta bir ayıp söz konusu ise ayıp onanında indirim talep edebilir. Ancak, bazı mağazalar, sattıkları ürünlerin defolu olduğunu ürünün bulunduğu reyonda ya da rafta belirtmektedir. Tüketici defolu olduğunu bilerek aldığı ürünlerde bu taleplerde bulunamaz.

Koçal "Satıcı veya sağlayıcılar bahsedilen konularda tüketicinin taleplerini yerine getirmiyor ise, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilerek, bedel iadesi talep edilmeli Tüketici Hakem Heyetlerine müracaatlarda, ürün ile ilgili tüm belgelerin fotokopileri talep dilekçesine eklenir" dedi.

Büşra Soyal