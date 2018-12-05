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Dolar yeniden yükselişte

Geçtiğimiz günlerde 5.15 seviyelerinin altına inen dolar yeniden yükselişe geçti. Dün 5.45 TL'yi test eden dolar/TL bu sabah 5.38 seviyesine işlem görüyor. Euro ise 6,0990 liradan güne başladı
05 Aralık 2018 10:05
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Dolar yeniden yükselişte

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi TL'yi baskılamayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde düşen enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) erken bir faiz indirimi yapabileceği endişesiyle yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışıyor.

Dün akşam yüzde 3'in üzerinde artarak 5,4573 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL yeni güne 5,38 TL seviyesinden başladı. Dün benzer para birimlerinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazançları gözlendi. Avro ise 6,0990 liradan güne başladı.

OPEC yarın toplanıyor

Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yarın başlayacaktoplantısını izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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