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Cezaevlerindeki kişi sayısı yüzde 15,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2017 tarihindeki kişi sayısı, 2016 yılının aynı tarihine göre yüzde 15,7 artarak 232 bin 340 oldu
05 Aralık 2018 10:10
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Cezaevlerindeki kişi sayısı yüzde 15,7 arttı

Ceza infaz kurumunda bulunanların yüzde 95,7'sini erkekler oluşturdu

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2017 tarihindeki nüfusunun yüzde 65,9'unu hükümlüler, yüzde 34,1'ini ise tutuklular oluşturdu. Bu nüfusun yüzde 95,7'sini erkekler oluştururken, kadınların yüzde 4,3'ünü oluşturduğu görüldü.

Her 100 bin kişiden 288'i ceza infaz kurumunda

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2017 yılında 288'e ulaştı. Diğer taraftan 2017 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 355'i ceza infaz kurumunda yer aldı.

Ceza infaz kurumlarına 2017 yılında 215 bin 761 hükümlü girdi

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 215 bin 761 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 193 bin 662 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı 2 bin 56 oldu

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 109,4 artarak 2 bin 56 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artışla 11 bin 805 oldu.

Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 17,3'ü hırsızlık, yüzde 12,3'ü yaralama, yüzde 7,7'si İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 7,2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve yüzde 3,7'si ise öldürme suçu işledi.

Hükümlülerin yüzde 36,2'sini ilköğretim mezunları oluşturdu

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 47,3'ü ilköğretim mezunu, yüzde 17,7'si ilkokul mezunu, yüzde 12,3'ü lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 37'1'i ilköğretim, yüzde 22,1'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,8'i ilkokul mezunu kişilerden oluştu.

Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 32,9'unu lise ve yükseköğretim mezunları oluşturdu

İcra İflas Kanunu'na muhalefet suçu işleyenlerin yüzde 30'unu lise ve dengi meslek okulu, yüzde 25,6'sını ilköğretim, yüzde 19,2'sini ilkokul mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,6'sı ilköğretim, yüzde 28'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,2'si ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 39,1'i ilköğretim, yüzde 20,5'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8'i ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim mezunları en çok İcra İflas Kanunu'na muhalefet etti

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 33,1, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 23,4, ilköğretim mezunlarında yüzde 22,5, ilkokul mezunlarında yüzde 15,8, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,3 ile hırsızlık suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 12,9 ile yaralama ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 16,1 ile İcra İflas Kanunu'na muhalefet suçu ilk sırada yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
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