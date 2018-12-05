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TESK: İş yeri açılışları azaldı
Kasım sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 740 bin 141 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 882 bin 629 iş yeri var. Yılın 11 ayında toplam 210 bin 312 iş yeri açılırken, 95 bin 25 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 33 bin 591 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde terkin ilanları yayınlanmadı" dedi.
2018'in 11 aylık döneminde 2017'nin aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının kısmen azaldığını, kapanışların ise arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2017 yılının 11 aylık döneminde 211 bin 75 olan iş yeri açılışları bu yıl aynı dönemde 763 azalarak 210 bin 312 olarak gerçekleşti. Öte yandan geçen yılın 11 aylık döneminde 87 bin 211 olan iş yeri kapanışları bu yıl aynı dönemde 7 bin 814 artarak 95 bin 25 oldu. Yılın 11 aylık döneminde iş yeri açılışları kısmen azalırken, kapanışlarda artış görüldü" diye konuştu.
"Nüfusa göre en az iş yeri açılışı İstanbul'da görüldü"
Nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, "11 aylık dönemde nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı Muğla'da gerçekleşti. Muğla'nın ardından Burdur, Çanakkale, Antalya ve Kırklareli de en fazla iş yeri açılan iller oldu. Nüfusa göre en az iş yeri açılışı ise İstanbul'da görüldü. İstanbul'un ardından iş yeri açılışının en az olduğu iller Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır oldu. Öte yandan nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı ise Burdur'da görüldü. Muğla, Tunceli, Mersin ve Eskişehir de nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı olan illerin başında geldi" şeklinde konuştu.
"11 ayda 20 bin 535 bakkal, büfe ve market işletmesi açıldı"
2018'in 11 aylık döneminde en çok açılışı yapılan meslek kolunun bakkallık olduğunu söyleyen Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yılın Ocak ayından Kasım sonuna kadar en çok açılışı yapılan meslek kolu 20 bin 535 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 18 bin 702 ile lokantacılık faaliyetleri, 12 bin 252 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 94 ile servis aracı işletmeciliği, 8 bin 116 ile şehirlerarası yük taşımacılığı, en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti."
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