Mehmet Ali Erbil'in son durumu

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin ardından ablası Yeşim Erbil bir açıklama yaptı.

Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.