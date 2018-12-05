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1 milyonluk vurgunda polis ile nüfus memuru dahil 37 tutuklu

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşın banka hesap bilgilerini ele geçirip sahte kimliklerle ikiz sim kart çıkartarak 1 milyon liralık vurgun yapan suç şebekesi çökertildi. Aralarında 1 polis ve 1 nüfus memurunun da olduğu 42 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
05 Aralık 2018 10:16
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1 milyonluk vurgunda polis ile nüfus memuru dahil 37 tutuklu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonunda, ele geçirilenler sergilendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında, 20 Kasım'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 diz üstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ve çok sayıda doküman ile bir miktar para basın mensuplarınca görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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