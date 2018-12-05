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Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 832,93 puan ve yüzde 0,89 azalışla 93.047,56 puana geriledi
05 Aralık 2018 10:18
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Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 832,93 puan ve yüzde 0,89 azalarak 93.047,56 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 değer kaybıyla 93.880,49 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda hafta başında etkili olan ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürdüğünü ve azalan risk iştahının dünya borsalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası raporunun, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, İngiltere parlamentosunda tartışılmaya başlanan Brexit Anlaşması ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, Akbank'ın bedelli sermaye artırım kararı sonrası hisselerinin güne yüzde 6,55 azalışla 6,85 liradan başladığını belirterek, bu düşüşün endeksi de geri çektiğini ifade etti. Sermaye artırım kararının etkisinin kısa süreli olmasının beklendiğini söyleyen analistler, bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumuna geldiğine değinen analistler, 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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