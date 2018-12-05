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Tefeci operasyonunda CHP'li Başkan dahil 25 gözaltı
Kozan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda aralarında CHP İlçe Başkanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda aralarında CHP İlçe Başkanının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, post cihazı, kredi kartı ile 81 bin lira para bulundu.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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