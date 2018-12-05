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Sigarayı bırakan çalışanlarının maaşlarına zam yapacak

Tokat'ta bir eczacı personelinin sigarayı bırakmasını teşvik için kampanya düzenleyerek maaşlarına zam sözü verdi
05 Aralık 2018 10:38
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Sigarayı bırakan çalışanlarının maaşlarına zam yapacak

Tokat'ta yaklaşık 20 yıldır eczacı olarak hizmet veren Halis Sağlam, çalışanlarının sigarayı bırakmaları için iş yerine afiş asarak kampanya başlattı. Sağlam iş yerine, "İçki öldürür, sigara süründürür, spor güldürür. Çalışanlarımız çok sigara içiyor, çok hastalanıyor. Sigara içmeyi bırakırlarsa her yıl aylık ücretlerine artı olarak 50 lira sigarayı bırakma ödülü" şeklinde afiş astı. Personelinin sigarayı bırakmasına bir katkısı olması adına çalışma yaptığını ifade eden Sağlam, "Çalışanlarımızın ikisi de aşırı sigara içiyor. Çok sigara içiyorlar, bünyeleri çok zayıf. Devamlı hastalanıyorlar, sağlıklarına bakmıyorlar. Bu durum ailelerini de üzüyor. Bu anlamda böyle bir şey düşünüyorduk" dedi.

"Şimdiki gençler akıl verme para ver diyorlar"

Sigarayı bıraktırmak için formül düşündüklerini ifade eden Sağlam, "Büyük sözü dinlenmiyor. Şimdiki gençler, 'akıl verme, para ver' diyorlar. Paramızda çok değil ama böyle bir çalışma yaptık. Sözümüz dinlemiyor, yazımız dinlensin düşüncesini uygulamaya koyduk. Sigarayı bırakırlarsa, bırakacaklarına söz verirlerse aylıklarına 50 lira artı olarak ödül vereceğiz. İnşallah faydalı bir neticeye ulaşırız." diye konuştu. 22 yıldır sigara içiyor22 yıldır günlük 2 paket sigara içtiğini ifade eden eczane teknikeri Uğur Kolfuk, hem keseleri hem sağlıkları için uygulamadan memnun olduğunu belirterek,"Sigarayı bırakmayı düşünmeye çalışıyoruz. Sigarayı bırakmayı hem kesemiz hem sağlığımız açısından isteriz. İnşallah bırakmaya çalışacağız. Şuan aynı tempoda sigara içmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Adem Yıldırım ise 7-8 yıldır sigara içtiğini belirterek, "Sigarayı bırakmayı denedim, bir ay sonra geri başladım. Bu kampanya ile bir daha bırakmayı deneyeceğiz. Hem sağlım hem kesemiz için sigarayı bırakmaya çalışacağım." diye konuştu. Kampanyadan haberdar olan vatandaşlarda bu tür uygulamaların sigarayı kullanan insanların azalması anlamında çoğalmasını diledi.


Sigarayı bırakan çalışanlarının maaşlarına zam yapacak
İhlas Haber Ajansı
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