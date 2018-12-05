1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası: Doların 5,43'e varması gerçekçi değil

Merkez Bankası 2019 Para Politikası Metnini yayınladı. Metinde "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir" denildi
05 Aralık 2018 10:41
Yazdır
Merkez Bankası: Doların 5,43'e varması gerçekçi değil

Son günlerde, aniden yükselip aniden düşen dolar kurundaki dalgalanma ile ilgili "Spekülatif davranışlar sonucu kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları" tanımını yapan Merkez Bankası "Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Dolar 5,13 seviyesine kadar düşerek son ayların en düşük seviyesini görmüştü, bugün ise 5,43 seviyesine kadar yükseldi.

TCMB açıklamasında "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir." dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DÖVİZ LİKİDİTESİ İMKANI SAĞLANMAYA DEVAM EDİLECEK

"2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Döviz depo piyasasında, bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek.

Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

PİYASAYA ESNEK İHALELERLE VEYA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK
Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda, kurlarda, sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,593 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Şahane Cuma' e-ticarette mağduriyet oluşturdu
05 Aralık 2018 10:00		 İndirim sırası faizlerde
05 Aralık 2018 08:40
Soğanın neredeyse yarısını stoklamışlar
05 Aralık 2018 08:30		 Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
05 Aralık 2018 07:55
Gıda fiyatarının düşmesi Kooperatif Kanununda saklı
05 Aralık 2018 07:50		 Rekabet Kurumu soğan tezini çürüttü
05 Aralık 2018 07:45
Bakan Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi
05 Aralık 2018 03:02		 Türk bilim insanlarından yerli üretime destek
04 Aralık 2018 23:43
İthal kömürlü santrallerde yeni dönem başlayacak
04 Aralık 2018 23:19		 '2019'da turizmde yüzde 25 artış bekliyoruz'
04 Aralık 2018 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
'Ergenekon yok' dendi ama ihanetler ortada!
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
Gezi soruşturmasında Mehmet Ali Alabora için yakalama kararı
İndirim sırası faizlerde
Hayvan severlerin kabalıkları!
Üç hakimden duygusal karar
Tek dersten sorumluluğu bulunanlara sınav hakkı verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya ahiret acımsın 1
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 2
yaralı-bir-öykü 3
pehlivan 1
hakiki tosun paşa benim 6
tanrı 3
giuliano de paula 1
beyaz diş 1
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
hafta sonu kahvaltısı 2
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam