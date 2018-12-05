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Başsavcılık Kaşıkçı cinayetinde önemli iki kişi için yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti
Kaynak: Reuters
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