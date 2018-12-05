Başsavcılık Kaşıkçı cinayetinde önemli iki kişi için yakalama kararı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EK DERS ÜCRETİNE DAİR MEB GÖRÜŞÜ MEB, öğretmenlerin, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, aylık ve ek ders karşılığı görevlerini doldursa bile hem destek eğitim odasında hem de ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ders görevi alabileceğini belirtti.