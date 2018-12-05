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Lisede 'etik' skandalı! Ambulans çağırmadılar

Bursa'da bir sağlık lisesinde parmağını sıraya sıkıştıran öğrenci yaralandı, öğretmenler "bunun için 112 çağırmak etik olmaz" dedi. Parmağında kırık teşhis edilen öğrenci saatler sonra ameliyata alındı. Kaymakamlık etik tartışmasının yaşandığı okul idarecileri ve nöbetçi öğretmen hakkında soruşturma başlattı
05 Aralık 2018 11:38
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Lisede 'etik' skandalı! Ambulans çağırmadılar

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir sağlık lisesinde öğrenim gören öğrenci teneffüs arasında parmağını sıraya sıkıştırınca yaralandı. Öğrencinin parmağında önemli bir şey olmadığını iddia eden okul idaresi "bu sebeple okula 112 çağırmanın etik olmayacağına" kanaat getirdi. Parmağında kırık olduğu belirlenen öğrenci saatler sonra ameliyata alındı. Kaymakamlık etik tartışmasının yaşandığı sağlık lisesinin idarecileri ve nöbetçi öğretmen hakkında inceleme başlattı.

İlginç olay, Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümünde yaşandı. İddiaya göre 14 yaşındaki Berkay Künen isimli öğrenci kırık olduğu iddia edilen sıraya dayandığı sırada, sıra ile birlikte yere düştü ve parmağını sıraya sıkıştırıp yaralandı. Künen'e öğretmeni buz kompleksi yaptı. Yaşanan olay okul idaresi tarafından öğrencinin ailesine haber verildi.

ETİK TARTIŞMASI SİNİRLERİ BOZDU

Berkay Künen'in telefonla ailesini arayan öğretmeni telefonu açan hala Mesude Künen'e "Küçük bir kaza yaşandı, korkulacak bir şey yok, buzla müdahale ettik öğrencinizle ilgilenin" dedi. Bunun üzerine Mesude Künen ise kendisinin okula gelmesinin 1 saati bulacağını belirterek çocuğu her hangi bir hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştırmalarını yada 112 ekiplerine haber vermelerini istedi. Bunun üzerine öğretmen, "Bunun etik olmayan bir davranış olacağını belirtip halanın isteklerini yerine getirmedi. 1 saat okula ulaşan yakınları tarafından 112 eşliğinde İznik Devlet Hastanesi'ne götürülen Berkay Künen'in yapılan kontrolünde serçe parmağının kırık olduğu ortaya çıktı. Eğitim gördüğü bölümde kazanın nasıl olduğunu anlatan Berkay Künen, "Sıraya dayanıyordum. Kırık olan sıra ile birlikte düştüm. O sırada parmağıma sıra çarptı. "Öğretmeni çağırdım buz tuttuk. Daha sonra da halam Mesude Künen'i aradık" dedi. Berkay Künen bu sabah saatlerinde kırık olan serçe parmağından ameliyat edildi.

"ESAS YAPILANLAR ETİK DEĞİL"

Öğrencinin halası Mesude Künen, yaşananların hiçbir şekilde etik olmadığını savunarak, "Ya başka bir şey olsaydı. Travma geçirseydi, kanamalı bir şey olsaydı ne olacaktı. Bana etikten bahsediyorlar. Onların yaptığı etik mi? Bu durumdan kesinlikle şikayetçi olmayı düşünüyorum. Parmağının sakat kalma durumu var. Sıralar zaten kırıkmış, kırık sıralarda okuyorlar. Bu olayın ardından ise bugün o sıraları tamir etmeye başlamışlar. Üstüne sağlık okulunda böyle bir olay nasıl olur ve müdahale etmezler aklım almıyor" dedi.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan olayın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Yenişehir Kaymakamlığı yaşanan olayda ihmalin bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için inceleme başlattı. Sağlık dersine giren öğretmenin ilk etapta gereken ilk müdahaleyi yaptığı, ancak sonrasında okulun müdür yardımcısı ile birlikte 112 çağırmanın gereksiz olduğuna kanaat getirdikleri, akabinde çocuğun yakınları tarafından götürüldüğü hastanede operasyon geçirdiği, öğrenci yakınlarıyla yaşanan etik değil tartışmasının incelendiği, okul idaresinin konuyla ilgili ihmalinin olup olmadığı görevlendirilen müfettişlerin vereceği rapor doğrultusunda ortaya çıkacağı ve rapora göre idari ceza verileceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
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