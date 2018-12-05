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Irak'ın kuzeyine hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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