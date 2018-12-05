Tabiplerin yan dal asistanlığı için düzenleme

Sağlık alanında düzenlemeler yapan 7151 sayılı kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tıklayınız.

Önceki düzenlemede, doktorlar, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan yan dal asistanlık sınavlarına katılabiliyorlardı.

5 aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7151 sayılı Kanunun 20. maddesine göre, Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmamış olan tabipler yan dal asistanlık sınavına giremeyecektir. Uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için ise Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

Eski hüküm:

Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

Yeni hüküm:

"Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır."