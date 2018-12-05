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İşaret dilini sese çeviren sistem geliştirildi

'Sesgoritma' ile işitme engellilerin kullandığı işaret dili sese çevriliyor.
05 Aralık 2018 12:10
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İşaret dilini sese çeviren sistem geliştirildi

Artık işitme engellilerin ne dediğini anlayacağız. İşitme engellilerin kullandığı işaret dilini sese çeviren sistem geliştirildi

İŞARET DİLİNİ KONUŞMA DİLİNE ÇEVİREN SİSTEM

'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' seminerinde Arda Mavi'nin geliştirdiği işaret dilini konuşma diline çeviren 'Sesgoritma' da öne çıkan uygulamalardan oldu.


Bu uygulama işaret dilini sese çeviriyor
Memurlar.Net
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