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Kurtulmuş: AK Parti ile MHP arasında görüşme her an olabilir
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleri ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleri ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi.
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