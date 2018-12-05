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Londra Adli Müşaviri görevden alındı

Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle Adli Müşavir Abdullah Murat görevden alındı
05 Aralık 2018 12:22
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Londra Adli Müşaviri görevden alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hamdi Akın İpek'in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye'ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat'ın görevden alındığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca hakkında 30 Kasım'da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye'ye çağrılan Murat, Londra Adalet Müşavirliği görevinden alındı.

Konuya ilişkin yürütülen incelemenin sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanlığı, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan yazıyla ilgili dün açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Bakanlığın, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlattığı belirtilmişti.

"Akın İpek davası" olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018'de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca bir sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır."
Memurlar.Net
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