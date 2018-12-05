Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yayalara yol vermediği belirlenen iki sürücüye 488'er lira ceza kesildi. Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.

- "Sürücüler genellikle yayalara yol vermiyor"

Yaya geçidini kullanan vatandaşlardan Yalçın Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafikteki yeni düzenlemeleri yerinde ve doğru bulduğunu söyledi.

Yayaların da trafiğin bir unsuru olduğunu, sürücülerin yayalara nezaketli davranması gerektiğini belirten Demirkıran, "Sürücüler genellikle yayalara yol vermiyor. Zor durumlar yaşıyoruz. Bazı sürücüler yayayı görünce gaza basıyor. Bu üzücü bir durum." dedi.

Vatandaşlardan Kemal Konak da gittiği birçok ülkede sürücülerin yayaların geçişine öncelik tanıdığını dile getirerek, "Yaya, yola adımını attığında tüm araçlar duruyor Avrupa'da. Biz de ise tam tersi. Emniyetin bu uygulamasını çok doğru buluyoruz. Trafik polisimizin çalışmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürücüler empati yapmalı"

Yayalara geçiş önceliği tanıdığı için polis ekiplerinin teşekkür ettiği sürücü Kağan Gezer de uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gezer, "Sürücülerin bu uygulamayı görerek daha duyarlı davranacağını düşünüyorum. Akan trafiği tehlikeye atmayacak şekilde yayalara yol veriyorum." dedi.

Yayaya yol veren sürücü Mehmet Oğuz Birsin de "Ben de yaya olduğumda sürücülerin bana yol vermesini istiyorum. Sürücüler empati yapmalı." diye konuştu.