1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Edirne'de, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ceza kesildi
05 Aralık 2018 12:45
Yazdır
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yayalara yol vermediği belirlenen iki sürücüye 488'er lira ceza kesildi. Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.

- "Sürücüler genellikle yayalara yol vermiyor"

Yaya geçidini kullanan vatandaşlardan Yalçın Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafikteki yeni düzenlemeleri yerinde ve doğru bulduğunu söyledi.

Yayaların da trafiğin bir unsuru olduğunu, sürücülerin yayalara nezaketli davranması gerektiğini belirten Demirkıran, "Sürücüler genellikle yayalara yol vermiyor. Zor durumlar yaşıyoruz. Bazı sürücüler yayayı görünce gaza basıyor. Bu üzücü bir durum." dedi.

Vatandaşlardan Kemal Konak da gittiği birçok ülkede sürücülerin yayaların geçişine öncelik tanıdığını dile getirerek, "Yaya, yola adımını attığında tüm araçlar duruyor Avrupa'da. Biz de ise tam tersi. Emniyetin bu uygulamasını çok doğru buluyoruz. Trafik polisimizin çalışmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürücüler empati yapmalı"

Yayalara geçiş önceliği tanıdığı için polis ekiplerinin teşekkür ettiği sürücü Kağan Gezer de uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gezer, "Sürücülerin bu uygulamayı görerek daha duyarlı davranacağını düşünüyorum. Akan trafiği tehlikeye atmayacak şekilde yayalara yol veriyorum." dedi.

Yayaya yol veren sürücü Mehmet Oğuz Birsin de "Ben de yaya olduğumda sürücülerin bana yol vermesini istiyorum. Sürücüler empati yapmalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,050 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karlı yollarda yürüyerek hastalara ulaşıyor
05 Aralık 2018 22:42		 KKTC'de okullar yarın tatil edildi
05 Aralık 2018 21:17
Ankara'da Jandarmadan okul çevrelerinde denetim
05 Aralık 2018 19:06		 Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı
05 Aralık 2018 18:55
Bir Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
05 Aralık 2018 18:44		 2018 yılı 1. Dönem bekçilik eğitim tarihleri belli oldu
05 Aralık 2018 14:47
İçişleri, askeri öğrencilerin oy kullandırtıldığı iddiasını yalanladı
05 Aralık 2018 12:34		 BES'te 'başlangıç devlet katkısı' düzenlemesi
05 Aralık 2018 11:44
Cezaevlerindeki kişi sayısı yüzde 15,7 arttı
05 Aralık 2018 10:10		 On milyondan fazla aboneye bir gecede limitsiz internet
05 Aralık 2018 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın hakları 3
dünya ahiret bacım 2
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
david rivers 2
spor düşmanı yazarlar 1
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 2
bel tutulması 3
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 6
aşk şarkıları 1
aziyade 2
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam