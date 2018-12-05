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'10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: 10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor
05 Aralık 2018 12:46
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'10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bir hastanın, doktorun hatası olmamasına rağmen, karnında bant unutulduğu iddiasıyla tazminat davası açacağına dair haberlere ilişkin, "10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor." dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sezaryen doğum sırasında karnında bant unuttuğu iddiasıyla doktoruna tazminat davası açacağını" belirten Sultan Karabıyık ve avukatının beyanlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karabıyık'ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı basın mensuplarına izleten Arık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hastanın karnında herhangi bir ameliyat malzemesi unutulmadığını belirtti.

Arık, birçok hamile kadında görülebilen "amniyotik bant sendromu"nun Karabıyık'ın gebelik sürecinde de ortaya çıktığını ancak hastanın, kendisine bu durumu anlatan doktorunun açıklamalarını basın mensuplarına ve avukatına doğru şekilde aktarmadığını kaydetti.

Hastanın avukatının da bu konunun doğruluğunu sorgulamadan doktor aleyhine açıklamalar yaparak, yüksek tazminat talebinde bulunacağını belirttiğini anlatan Arık, tüm taraflar dinlenmeden haber yapılmasını eleştirdi.

Arık, "Bu sendromun diğer adı da Adam Sendromu. Doktor böyle yazsaydı, haber yaparken 'Hastanın içinde adam unutulmuş' mu denilecekti? Asılsız bir haber. Kadın doğum camiasını ve doktorları itibarsızlaştıran bir haber. Bu kadının eşi, doktorun kafasına silahı dayasa bunun mesulu kim olacak?" diye konuştu.

- "Hiçbir hekim sorumluluk almak istemiyor"

Kendisinin de kadın doğum uzmanı olduğunu aktaran Arık, bundan 10 yıl önce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) en yüksek puanı alan doktorların tercih ettiği kadın doğum, genel ve beyin cerrahi branşlarına bugün çok düşük puanlarla yerleştirme yapıldığını bildirdi.

Bu durumun söz konusu branşlara talebin azaldığını ortaya koyduğunu vurgulayan Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor. Kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahisi gibi branşları doktorlar artık tercih etmiyor. Hekimler, 'daha rahat bölümleri tercih edeyim, kafam ağrımasın' noktasına geldi."

Bu asılsız haberi yapan televizyon kanallarının doktorlardan özür dilemesini isteyen Arık, söz konusu haberi yapan televizyon kanallara yaptırım uygulanması için de Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) göreve çağırdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin AK Parti hükümetleri sırasında arttığını öne süren Arık, bütün kadın doğum uzmanlarını sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracak bu tür haberlere tepki göstermeye davet etti.
Anadolu Ajansı
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