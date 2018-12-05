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Eski milletvekilinin evine 'kapı kilidini bozarak' girmişler

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Recai Yıldırım'ın özel kalem ve evin kapı kilidini değiştiren çilingir, tanık olarak dinlendi
05 Aralık 2018 12:58
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Eski milletvekilinin evine 'kapı kilidini bozarak' girmişler

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında olduğu 171 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Recai Yıldırım'ın özel hayatıyla ilgili görüntülerin yayımlanmasıyla alakalı 2010'da özel kalemi ile evin kapı kilidini değiştiren çilingir, tanık olarak dinlendi.

Yıldırım'ın 2010 yılındaki özel kalemi İbrahim Özbay, olayın yaşandığı tarihlerde milletvekilinin Çankaya ilçesinde oturduğu evin kilidinin 15-20 günde bir bozulduğunu, bu sebeple önceden tanıştığı ve çilingir olan arkadaşını kilidin tamiratı için çağırdığını söyledi.

Özbay, "Sürekli kapı bozuluyordu. 15-20 günde bir çilingir arkadaşla gidip değiştiriyorum. Yıldırım bana, 'Ne oluyor?' diye soruyor. Kilidin de iyisini takıyorduk. Bana şakayla 'O zaman kapıyı değiştir' dedi. Çilingir arkadaş ise bu kilidi sıradan bir hırsız açamaz diyordu. Kilidi üç kez değiştirdik, sonra bu olay çıktı." ifadelerini kullandı.

- "Olaydan sonra içine kapandı, birden çöktü ve hastalandı"

Yalnız yaşayan Yıldırım'ın o dönem çok sıkıntı çektiğine işaret eden Özbay, "Olaydan sonra içine kapandı, birden çöktü ve hastalandı. Sosyal aktivitesi hiç olmadı. Rahatsızlığının bu olayla ilintili olduğunu düşünüyorum. Rahatsızlığı daha önce varsa bile bu olayın süreci hızlandırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kapı kilidini değiştiren çilingir A.A. da askerlik yaparken arkadaşlık kurduğu İbrahim Özbay'ın kapı kilidi arızası nedeniyle kendisini çağırdığını anlattı.

Yıldırım eve giremediği için ilk gittiğinde kapı kilidini değiştirdiğini, bir hafta 10 gün geçtikten sonra tekrar çağrıldığını ifade eden A.A, "Kilitte yine sorun olduğu söylendi, tekrar gittim. Kilidi bir daha değiştirdim. Bir hafta kadar geçti, yine sorun olduğunu söylediler. Bu sefer vekil sinirlenip 'Olmadı ustayı değiştirin' demiş. Gidip kilidi bir kez daha değiştirdim." dedi.

Bu olayın ardından değiştirdiği kilidi incelediğini, normalda 6 şifre olması gereken kilitte 3 şifre kaldığını gördüğünü aktaran A.A, buna anlam veremediğini söyledi.

A.A, yaklaşık bir ay sonra da kamuoyuna mal olan olayın yaşandığını, ondan sonra kilitlerin nasıl bozulduğunu anladığını bildirdi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine A.A, Yıldırım'ın oturduğu evin kapı kilidini 3 kez değiştirdiğini yineledi.

Tanıkların beyanının ardından mahkeme, ara karar öncesi sanıkların taleplerini aldı.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Recai Yıldırım, 2014'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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