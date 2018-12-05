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Sağlıkta ihmale 27 bin TL manevi tazminat

Elazığ'da intihara teşebbüs edip ardından hastaneye başvuran şahsın ölmesinin ardından yakınları tarafından geç müdahale edildiği gerekçesiyle açılan davayla ilgili Anayasa Mahkemesi 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verip, yeniden yargılamaya hükmetti
05 Aralık 2018 13:02
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Sağlıkta ihmale 27 bin TL manevi tazminat

Olay, 08.06 2015 tarihinde merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki olan N.G., evde 10 kutu ilaç içerek intihara teşebbüs etti. İntihardan vazgeçen N.G. durumu annesi ve ağabeyine söyleyerek Elazığ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede şuuru açık olan N.G.'ye bayıldıktan 40-45 dakika sonra müdahale edildiği ardından da başka bir hastaneye sevk edildiği iddia edildi. İkinci hastanede müdahale edildiği sırada solunumu duran N.G., hayatını kaybetti. N.G'nin yapılan otopsisinde ise ilaç intoksikasyonu ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

N.G'nin ağabeyi M.A.G ise ilgili doktorlardan şikayetçi olarak bakanlığa başvurup, Elazığ 1. İdare Mahkemesinde tam yargı davası açtı açtı ancak dava red edildi. 2007 yılında ise Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçundan doktorlar E.G. ve N.K. hakkında kamu davası açıldı. Davada doktorlar hakkında ihmal olmadığı, gerekli müdahalelerin yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Müşteki M.A.G. ise , kararda tıbbi müdahale ve sonrasının incelendiğini, açtığı davanın bununla ilgili olmayıp, tıbbi müdahale öncesi yaşanan gecikmeyle alakalı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesi ise davayı görüşerek karara bağladı. Mahkemede, Anayasa'nın 17. Maddesince güvence altına alınan yaşama hakkının usul boyutunun ihlal edildiği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Elazığ 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine, başvurucuya manevi tazminat olarak 27 bin TL ödenmesine karar verildi. Verilen karar bugün yayınlandı.

Anadolu Ajansı
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